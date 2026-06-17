Gana x Panamá, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h

Gana e Panamá estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L. Mas, desde 19h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Diego Mazur estará no comando, com Cleyton Santos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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