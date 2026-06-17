Em jogo apagado de Cristiano Ronaldo, Portugal empata com a RD Congo

Uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo, a seleção de Portugal não teve uma estreia fácil nesta quarta-feira. No NRG Stadium, em Houston, os portugueses pareciam que iam começar com o pé direito com o gol cedo de João Neves, mas a República Democrática do Congo se agigantou e buscou um empate histórico em 1 a 1, com gol de Wissa.
Com isso, Portugal e República Democrática do Congo ficam empatados com um ponto cada, e esperam o outro jogo do Grupo K – entre Colômbia e Uzbequistão, ainda nesta quarta – para saber como encarar a próxima rodada.
Portugal na frente
A partida começou da melhor forma possível para a seleção portuguesa. Foram cinco minutos de uma enorme pressão na saída de bola, sufocando a seleção da República Democrática do Congo. E foi aos seis minutos que Portugal abriu vantagem no placar com um gol assinado por um dos melhores jogadores do mundo. Em um cruzamento perfeito de Pedro Neto, João Neves subiu sozinho e testou no cantinho, sem chances de defesa para Mpasi.
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Tudo igual
Com um gol marcado logo no início, Portugal se acomodou e passou a ter controlar a partida com a posse de bola, cadenciando o ritmo de partida. Com isso, a RD Congo passou a ter mais chances de gol e assustou a defesa portuguesa, principalmente com a dupla Bakambu e Wissa. E foi justamente com Wissa que veio o gol de empate dos congoleses no último minuto do primeiro tempo. Em cruzamento na área, Wissa subiu sozinho e testou para o gol, empatando a partida em Houston.
Jogo fica aberto
Na volta do intervalo, um time da RD Congo mais confiante pelo gol de empate passou a ter mais a bola e criar chances de gol, sempre acionando Wissa e Bakambu. Do outro lado, um ataque nervoso de Portugal passou a ser mais errante, desperdiçando boas oportunidades e ficando impaciente. Cristiano Ronaldo, em sua sexta Copa do Mundo, teve duas chances de marcar, mas com uma marcação firma, acabou desperdiçando.
Tensão no fim
Na reta final de partida, o nível de tensão subiu e o jogo passou a ficar nervoso, tanto com a bola no pé, quanto nas disputas por espaço. Portugal fez de tudo para tentar encontrar um gol salvador para sair com a vitória no fim. Por outro lado, a RD Congo aproveitou os erros de Portugal para assustar na transição rápida para o ataque. Por fim, muito suor, pouca inspiração e um ponto para cada lado no apito final.
Próximos compromissos
Um das principais candidatas ao título da Copa do Mundo, Portugal volta a entrar em campo na próxima terça-feira, dia 23 de junho, diante do Uzbequistão, às 14h, novamente no NRG Stadium, em Houston. Já a República Democrática do Congo terá a Colômbia, no mesmo dia, mas às 23h (de Brasília), no Estádio AKRON, em Guadalajara, no México.
PORTUGAL 1×1 RD CONGO
Copa do Mundo – 1ª Rodada (Grupo K)
Data-Hora: 17/6/2026, às 14h (de Brasília)
Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
Gols: João Neves (6’/1T, 1-0), Wissa (50’/1T, 1-1)
PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Tomás Araújo e Nuno Mendes (Semedo, 26’/2T); Vitinha (Gonçalo Ramos, 38’/2T), João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva (Francisco Conceição, intervalo), Pedro Neto (Rafael Leão, 26’/2T) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Kayembe, 29’/2T); Moutoussamy, Mukau (Sadiki, 12’/2T), Kayembe (Pickel, 29’/2T); Wissa e Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.
>Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QTA)
Assistentes: Taleb Almarri (QTA) e Saoud Almaqaleh (QTA)
VAR: Khamis Al Marri (QTA)
Cartões Amarelos: Semedo, Bernardo Silva, Tomás Araújo (POR); Mbemba (RDC)
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