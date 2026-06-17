Corinthians recusa proposta de clube da Turquia por Gui Negão

O Corinthians rejeitou mais uma proposta pelo atacante Gui Negão, de 19 anos. O interessado da vez era o Erzurumspor FK, da Turquia, que fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra pelo jovem, de acordo com o “Meu Timão”. Os valores da negociação não foram divulgados.

O clube turco busca reforçar o elenco para a próxima temporada. Na última temporada, conquistou a segunda divisão nacional e garantiu acesso à elite após cinco anos. Um dos principais focos dos otomanos é o setor ofensivo, o que motivou a busca pela joia da base do Timão.

Aliás, esta não é a primeira vez que Gui Negão desperta o interesse de clubes estrangeiros. Quando ainda defendia o sub-20, em 2024, o Corinthians recusou uma oferta de 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões do câmbio da época) do Montpellier, da França. Desde então, segue na mira de clubes do exterior.

Ao todo, Gui Negão disputou 36 jogos pelo profissional do Corinthians, com seis gols marcados e duas assistências distribuídas. O jogador teve papel fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2025, com destaque para o duelo contra o Athletico-PR, nas quartas de final. Na ocasião, marcou duas vezes e deu uma assistência no confronto. Em seguida, perdeu espaço entre os titulares e não conseguiu se firmar no time.

Gui Negão não joga desde março no Corinthians

Em março de 2026, sofreu um estiramento muscular em uma as coxas, durante um treino da Seleção Brasileira Sub-20. Assim, retornou às atividades somente em maio. Desde então, acumula seis jogos seguidos no banco de reservas sem entrar em campo com Fernando Diniz.

Gui Negão tem contrato até 30 de junho de 2030. De acordo com o Corinthians, a multa rescisória é de R$ 140 milhões para o mercado interno e R$ 634 milhões para clubes do exterior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.