Real Madrid encaminha saída de meia espanhol rumo ao Betis

Dani Ceballos está cada vez mais perto de encerrar sua passagem pelo Real Madrid e voltar ao clube onde iniciou a carreira profissional. Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol As, o meio-campista chegou a um acordo com a diretoria merengue para rescindir seu contrato antecipadamente e facilitar um retorno ao Betis.

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O jogador, que ainda tinha mais um ano de vínculo com o clube madrileno, estaria disposto a abrir mão dos valores que teria direito a receber na temporada final. A decisão ganhou força após Ceballos perceber que não faz parte dos planos de José Mourinho para o novo projeto esportivo do Real Madrid.

O Betis acompanha a situação de perto e vê a oportunidade de repatriar um dos atletas mais identificados com o clube nos últimos anos. O desejo de retornar a Sevilha é antigo e, de acordo com as informações, foi justamente essa vontade que levou o meia a rejeitar recentemente uma transferência para o Ajax, enquanto aguardava uma possível investida da equipe andaluza.

Sem precisar pagar uma taxa de transferência, o Betis ganha margem para oferecer um contrato mais longo ao jogador. A ideia é firmar um vínculo de quatro ou cinco temporadas, compensando parcialmente a perda financeira que Ceballos aceitará ao deixar o Real Madrid antes do término do contrato.

Contratado em 2017 após se destacar como uma das maiores promessas do futebol espanhol, Ceballos chegou ao Santiago Bernabéu cercado de expectativa. Ao longo de sua trajetória, disputou 215 partidas e conquistou títulos importantes, incluindo três edições da Champions, dois Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei.

Ceballos teve poucas oportunidades no Real Madrid

Apesar do currículo vitorioso, o meia nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. A forte concorrência no elenco limitou suas oportunidades, cenário que motivou inclusive um empréstimo ao Arsenal entre 2019 e 2021. Mesmo após retornar à Espanha mais experiente, ele continuou encontrando dificuldades para ganhar espaço de forma regular.

Por fim, a última temporada acabou acelerando a decisão de buscar novos ares. Lesões, poucos minutos em campo e o desgaste na relação com a comissão técnica contribuíram para o encerramento de um ciclo que acumulou troféus, mas ficou marcado pela sensação de que o jogador poderia ter alcançado um protagonismo maior no clube espanhol.

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