Suíça x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do tropeço diante do Qatar na estreia, a Suíça volta a campo pela Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (18). Afinal, a seleção europeia enfrenta a Bósnia-Herzegovina às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais tarde, às 19h, Canadá e Qatar fecham a segunda rodada do Grupo B, em Vancouver.
As duas equipes entram em campo pressionadas pela busca da primeira vitória. A Suíça empatou por 1 a 1 com o Qatar, enquanto a Bósnia-Herzegovina também ficou no 1 a 1 diante do Canadá, um dos países-sede do torneio. Assim, os três pontos ganham importância para quem deseja assumir posição de destaque na chave e encaminhar a classificação para o mata-mata.
Onde assistir
O confronto desta quinta-feira (18) terá a transmissão da Globo, Getv, SBT, SporTV, Premiere e CazéTV.
Como chega a Suíça
A Suíça estreou com um empate frustrante diante do Qatar. Assim, a seleção controlou boa parte da partida, criou as principais oportunidades, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Mahmoud Abunada. Além disso, acabou castigada nos minutos finais, quando Khoukhi marcou e decretou o 1 a 1.
O resultado aumentou a pressão sobre a equipe de Murat Yakin, que deve escalar força máxima contra a Bósnia em busca da primeira vitória no Grupo B. Embora os oito melhores terceiros colocados avancem ao mata-mata, os suíços tratam a liderança da chave como prioridade.
Apontada antes do Mundial como a seleção mais forte do grupo, os Nats tentam confirmar o favoritismo dentro de campo e recuperar o protagonismo na segunda chave da competição.
A expectativa fica por conta da experiência e da qualidade de jogadores como o goleiro Kobel, os defensores Akanji e Ricardo Rodríguez, o meia Xhaka e o atacante Embolo, principais referências da equipe na busca por uma reação.
Como chega a Bósnia
A seleção europeia chega para a segunda rodada após empatar por 1 a 1 com o Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo. Agora, os Dragões buscam a primeira vitória para ganhar tranquilidade antes da última rodada do Grupo B e dar um passo importante rumo à classificação.
Com os oito melhores terceiros colocados garantidos na fase de mata-mata, um triunfo nesta quinta-feira (18) pode colocar a seleção na liderança da chave e deixá-la em posição confortável na disputa por uma vaga nas oitavas de final.
Dessa forma, a equipe disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Depois da estreia no torneio, em 2014, a Bósnia tenta alcançar pela primeira vez a fase eliminatória e transformar a campanha em um marco histórico para o futebol do país.
Por fim, o retrospecto contra a Suíça também alimenta a confiança dos bósnios. As seleções se enfrentaram apenas uma vez, em amistoso realizado em 2016, quando a Bósnia-Herzegovina venceu por 2 a 0. Nesse sentido, agora, a equipe tenta repetir o resultado em um palco muito maior: a Copa do Mundo.
SUÍÇA x BÓSNIA
Copa do Mundo – 2ª rodada – Grupo B
Data e hora: 18/6/2026 (quinta-feira), 16h (de Brasília)
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. (EUA)
SUÍÇA: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin
BÓSNIA: Vasilj; Dedic, Katic, Tarik Muharemović e Kolasinac; Alajbegovic, Tahirovic, Ivan Basic e Bajraktarevic; Jovo Lukic e Ermedin Demirović. Técnico: Sergej Barbarez.
Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
VAR: Dennis Higler (HOL)
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