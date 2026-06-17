Botafogo vence o Grêmio e se aproxima de vaga no Brasileirão Sub-20

O Botafogo conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira (17/6) pela sequência da 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. Jogando no Aniceto Moscoso, estádio do Madureira, as Joias do Bairro fizeram 1 a 0 no Grêmio e subiram na tabela, praticamente garantindo vaga às quartas de final.

Foi com golaço de Bernardo Valim, aos 19′ do segundo tempo. Com o placar, o Glorioso sobe à terceira posição, agora com 30 pontos. Já são, dessa forma, cinco pontos de vantagem em relação ao primeiro time fora do G8 (Flamengo) com apenas três rodadas para o fim da primeira fase. O Imortal, por sua vez, segue amargando a luta conta o rebaixamento. Afinal, com este e outros resultados da rodada, o Grêmio fica em 17º, com 13 pontos – apenas um à frente do Cuiabá, primeiro time do Z3.

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O gol saiu apenas no segundo tempo – e em grande estilo. Após pressão do Botafogo pelo lado direito, a zaga afastou mal e Bernardo Valim ficou com o rebote. O meia, que saiu do banco, acertou um petardo de pé direito, sem a menor chance para o goleiro João Victor.

Próximos passos

O caminho do Botafogo rumo à classificação segue já neste sábado (20/6), quando o Bairro visita o Vitória (14º), às 15h (de Brasília), pela 17ª rodada. Depois, no dia 25, visita o Red Bull Bragantino (sétimo). Por fim, faz o clássico contra o Fluminense (12º), dia 1º de julho, encerrando a participação na fase inicial do Brasileirão Sub-20.

O Grêmio, por sua vez, dará o último gás para evitar o rebaixamento à Série B do Sub-20. Primeiro, pega o Fortaleza (17º), também às 15h do sábado, em casa, em confronto direto contra o rebaixamento. Também em seus domínios, enfrenta o Bahia (11º), no dia 23. Antes de encerrar sua participação, encara o arquirrival Internacional pela volta da semifinal do Gaúcho da categoria. Já no dia 1º, outro jogo de seis pontos: contra o Criciúma (20º), finalizando seus 19 compromissos.

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