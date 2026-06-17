Palmeiras mantém invencibilidade e fica perto de feito inédito no Brasileirão Sub-20

O Palmeiras segue em ritmo dominante no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesse sentido, reforçou seu favoritismo na última terça-feira (16) ao vencer o Criciúma por 6 a 0, fora de casa, pela 16ª rodada da competição.

Dessa forma, a equipe alviverde chega às três rodadas finais como a única invicta do torneio, com 11 vitórias e cinco empates. Além disso, ostenta o melhor ataque do campeonato e lidera a classificação com 38 pontos, quatro a mais que o Vasco, segundo colocado, que ainda joga na rodada.

A campanha ganha ainda mais destaque porque aconteceu em meio à troca de comando técnico. No início da temporada, Lucas Andrade deixou o Sub-20 para integrar a comissão da seleção brasileira da categoria, comandada por Paulo Vitor Gomes, outro ex-Palmeiras. Para a vaga, o clube contratou Allan Barcellos, que estava livre no mercado após passagem pelo São Paulo.

A mudança não alterou o desempenho da equipe. Na estreia, Barcellos comandou a goleada por 4 a 1 sobre o Bahia e, desde então, acumulou sete vitórias e quatro empates. O treinador também fortaleceu o sistema defensivo e reduziu o número de gols sofridos pelo Verdão.

Campanha histórica

Atual bicampeão do Brasileirão Sub-20, o Palmeiras já terminou a primeira fase na liderança nas duas últimas edições e agora busca um feito inédito no formato atual da competição: concluir a fase classificatória sem derrotas.

O modelo, com 20 clubes em turno único, esteve em vigor entre 2019 e 2021. Depois de dois anos de hiato, ele voltou em 2024 e permaneceu nas edições seguintes. Em nenhuma dessas temporadas um time conseguiu atravessar toda a primeira fase invicto.

Mesmo quando o campeonato adotou grupos, em 2022 e 2023, nenhuma equipe terminou a etapa inicial sem perder. O último registro de invencibilidade aconteceu em 2018, quando a competição dividiu os participantes em quatro grupos de cinco clubes. Na ocasião, Corinthians, Vasco e o próprio Palmeiras encerraram a fase classificatória sem derrotas, mas disputaram apenas quatro partidas.

Agora, o Verdão tenta repetir o feito em um cenário muito mais exigente, com 19 jogos na primeira fase. Enquanto mira o tricampeonato nacional, o clube também escreve um capítulo inédito na história da competição. Os últimos compromissos serão contra América-MG, Fluminense e Cuiabá.



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