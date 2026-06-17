Bahia e Vasco só empatam pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Apesar de lutar pela liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco desperdiçou uma oportunidade crucial na 16ª rodada ao empatar por 1 a 1 com o Bahia. O duelo foi no CT Evaristo de Macedo, em Salvador.
Inicialmente, a equipe carioca pressionou e abriu o placar logo nos minutos iniciais com um gol de Andrey Fernandes. Contudo, o Tricolor de Aço reagiu ainda na primeira etapa e buscou a igualdade após João Andrade converter uma cobrança de pênalti.
Em decorrência desse resultado, o Cruz-Maltino sustentou a segunda colocação e garantiu a vaga na próxima fase, embora agora some 35 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Mesmo assim, o time do Rio de Janeiro mantém chances matemáticas de assumir o topo da tabela, visto que restam três rodadas para o fim da etapa classificatória.
Paralelamente, o Bahia ocupa a 11ª posição com 23 pontos e continua vivo na briga pelo avanço no torneio.
Visando o desempate na tabela, os dois times retornam a campo no sábado (20), às 15h (de Brasília). Enquanto os baianos visitam o Santos no CT Rei Pelé, os cariocas recebem o RB Bragantino no Nivaldão, em Nova Iguaçu.
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