Neymar recebe bandeira do Brasil com mensagens de familiares e amigos

Em meio à reta final de sua recuperação física, Neymar recebeu uma demonstração especial de carinho de familiares e amigos que viajaram aos Estados Unidos para acompanhar a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Na tarde desta quarta-feira (17/6), o camisa 10 publicou em suas redes sociais uma foto de uma bandeira do Brasil personalizada com diversas mensagens de incentivo para o torneio.

“Um ótimo The Last Dance te amo”, escreveu Pedro Lopes, amigo próximo do jogador.

A homenagem acontece em um momento importante para Neymar. Afinal, o atacante treinou com o grupo na manhã desta quarta-feira, embora ainda siga um protocolo de transição física que impede contato com outros jogadores.

Apesar da evolução, a presença do camisa 10 diante do Haiti, na sexta-feira (19/6), às 21h30 (de Brasília), está sendo considerada improvável. A tendência é que o atleta esteja apto para retornar no último compromisso do Brasil na fase de grupos. A Seleção Brasileira encara a Escócia, no dia 24 de junho.

Neymar completa exatamente um mês desde que sofreu uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita, ainda durante uma partida pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Desde que se apresentou à Seleção, em 27 de maio, o atacante vinha realizando apenas trabalhos de fisioterapia e atividades específicas.

Enquanto aguarda o momento de voltar a entrar em campo, Neymar aproveitou o avanço na recuperação para compartilhar o carinho recebido de pessoas próximas. Parte da chamada “caravana” que desembarcou nos Estados Unidos para acompanhá-lo é formada por amigos de longa data. Casos de Pedro Lopes, Gil Cebola e Cris Guedes, parceiro do atacante na presidência da Furia, equipe da Kings League.

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