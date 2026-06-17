Cruzeiro estipula valor para vender Christian, na mira do futebol russo

O Krasnodar, da Rússia, manifestou interesse na contratação do volante Christian, porém os valores iniciais não agradaram à diretoria do Cruzeiro. Embora o clube mineiro aguarde um novo contato dos russos, a cúpula celeste estipulou que só avançará nas negociações caso a oferta ultrapasse a marca de 10 milhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 50 milhões.

Anteriormente, a equipe russa acenou com uma proposta de aproximadamente 7 milhões de dólares, mas os dirigentes cruzeirenses recusaram a investida de imediato. Conforme informações divulgadas pela Rádio Fã, esse montante desejado reflete a importância do atleta, que atualmente figura como titular absoluto no esquema do técnico Artur Jorge.

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Apesar de ter iniciado a carreira como volante, o jogador atua no ataque desde o ano passado. Foi quando o então treinador Leonardo Jardim promoveu a mudança tática.

Desde que chegou à Raposa em 2025 , após o clube desembolsar 2,7 milhões de euros ao Athletico-PR, Christian acumula ótimos números. Ele soma cinco gols em 47 partidas no seu primeiro ano e, na atual temporada, já registra oito gols e três assistências em 33 jogos.

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