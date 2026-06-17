Nos acréscimos, Flamengo empata com o Cuiabá pelo BR Sub-20

Mesmo sem jogar bem, o Flamengo conseguiu buscar o empate contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (17/6), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. Cauã Índio marcou para o Dourado, enquanto Johnny, de pênalti e nos acréscimos, deixou tudo igual: 1 a 1 na Gávea.

Com o resultado, o Fla segue fora do G8, grupo dos que avançam às quartas de final. São 25 pontos para os comandados de Marcelo Salazar, que fez sua segunda partida à frente do Rubro-Negro. É a mesma pontuação de Athletico (sexto), Red Bull Bragantino (sétimo) e Corinthians (oitavo). Todos possuem sete vitórias, mas o Flamengo é o de pior saldo, com -1. O Cuiabá, por sua vez, segue no Z3, agora com 12 pontos.

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O Cuiabá foi o melhor time em campo na primeira parte do jogo. Não à toa, foi quem abriu o marcador. Aos 26′ da etapa inicial, o time mato-grossense saiu na frente através de bomba de fora da área de Cauã Índio, marcando um golaço na Gávea. O Dourado ainda teve duas boas chances para ampliar a vantagem, mas as desperdiçou.

O Flamengo, então, passou a buscar mais o ataque, já que o resultado era péssimo para os comandados de Marcelo Salazar, que fazia sua segunda partida no Sub-20 rubro-negro. Apesar de empilhar escanteios e cruzamentos na área adversária, os donos da casa não conseguiam buscar o empate. Até os 45′ do segundo tempo, quando foi marcado pênalti para o Fla. Johnny Góes cobrou com perfeição e deu números finais ao duelo na Gávea.

Próximos passos

A reta final do Flamengo tem início já neste sábado (20/6), quando a equipe visita o São Paulo (13º), às 15h (de Brasília), pela 17ª rodada. Depois, dia 25, segue em SP, desta vez para enfrentar o Corinthians (oitavo), em confronto direto pela vaga. Por fim, recebe o Avaí (15º), dia 1º de julho, pela 19ª e derradeira rodada do Brasileirão Sub-20.

Já o Cuiabá alternará com jogos do Campeonato Mato-Grossense da categoria. Antes, porém, já enfrenta o Criciúma (20º) no sábado, às 16h, pelo Brasileirão. Segue no torneio nacional no dia 23, quando recebe o Juventude (19º). Depois, encara o Paulistano (dia 27) pelo estadual e dá adeus ao torneio nacional contra o Palmeiras (primeiro), fora de casa, dia 1º de julho.

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