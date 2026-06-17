Corinthians vence o Vitória e entra no G8 do Brasileiro Sub-20

O Corinthians entrou no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao bater o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (17). No Parque São Jorge, o Timão contou com gol de Luizinho no fim da partida para superar os baianos, pela 16ª rodada da competição. Bahia marcou, de pênalti, o primeiro dos paulistas, com Lohan anotando para o Rubro-Negro.
O resultado coloca o Corinthians na oitava colocação, com 25 pontos, mesma pontuação que o Flamengo, que caiu para nono. Já o Vitória tem apenas 17, na 14ª posição.
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As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (20), às 15h (de Brasília). O Timão visita o Cruzeiro em Minas Gerais, enquanto o Vitória recebe o Botafogo.
Em casa, o Corinthians abriu o placar 21 minutos, após pênalti sofrido por Favela. Na cobrança, Bahia bateu rasteiro para fazer o primeiro. Ainda na etapa inicial, o Vitória chegou ao empate com Lohan, aproveitando grande jogada de Juninho.
O Timão começou o segundo tempo em cima e quase fez o segundo com Luizinho, que acertou o travessão dos baianos. O Vitória respondeu com Juninho, que quase virou com chute do meio-campo. Contudo, os paulistas chegaram ao gol do triunfo aos 42 minutos. Luizinho driblou o defensor e fez o gol da vitória.
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