Autor de gol histórico para a RD Congo, Wissa cita guerra e se emociona: “Momento de orgulho”

A história da tarde de quarta-feira da Copa do Mundo ficou com a República Democrática do Congo. Diante de uma poderosa seleção de Portugal, os africanos mostraram sua força e buscaram um empate histórico em 1 a 1, no NRG Stadium, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K.

Sendo assim, o autor do gol histórico que deu o empate a RD Congo, Yoane Wissa, falou após a partida sobre o momento único que viveu com a camisa do seu país. O atacante do Newcastle-ING valorizou o resultado enorme conquistado diante de uma seleção candidata ao título mundial. De quebra, Wissa também mencionou a situação política do país, que convive com guerras civis constantemente no leste do país.

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“Obviamente, é um momento de muito orgulho. Estou orgulhoso hoje porque trabalhamos muito duro. Foi uma partida muito difícil contra uma equipe mais forte do que nós. Mas mostramos coragem e resiliência”, iniciou Wissa, que complementou:

“Marcar nosso primeiro gol é um enorme motivo de orgulho, pois reflete o caráter desta equipe. O mais importante agora é continuar assim. Sabe, lá no Congo está muito complicado, tem uma guerra acontecendo no leste do país. As pessoas querem ver o que fizemos, é um povo que trabalha muito…”, afirmou Wissa na saída do gramado.

O próximo desafio da República Democrática do Congo será na terça-feira, dia 23 de junho. Pela segunda rodada do Grupo K, os congoleses enfrentam a Colômbia, no Estádio AKRON, em Guadalajara, às 22h (horário de Brasília).

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