João Neves ameniza empate de Portugal e sai em defesa de Cristiano Ronaldo: “Jogou bem”

O primeiro passo de Portugal na Copa do Mundo de 2026 não foi para a frente. Em Houston, a seleção portuguesa ficou no empate em 1 a 1 com a seleção da República Democrática do Congo, em um atuação bem abaixo do esperado diante de um time considerado mais fraco.

Apesar do empate, Portugal teve pontos postivos na partida desta quarta-feira, principalmente pelo volante João Neves. O jogador do PSG foi o autor do gol que abriu o placar na partida, e mesmo sem a vitória, o meio-campista valorizou a atuação do time diante de um adversário muito aguerrido.

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“O mais importante é a forma como jogamos. Isso vai fazer a diferença a longo prazo. Estou muito confiante no que fizemos. Vamos melhorar e continuar a fazer as coisas boas que fizemos. Fizemos um grande jogo a controlar o jogo com bola. Ao intervalo, falamos de fazer posses de bola longas, mas depois tentar concretizar, chegar a zonas de finalização. Acho que vacilamos nesse aspecto, principalmente depois do primeiro gol. Na segunda parte, tivemos mais oportunidades, e vamos trabalhar agora para o próximo jogo, para fazermos mais gols”, analisou João Neves.

E o Cristiano Ronaldo?

Outro ponto de atenção na partida foi a atuação de Cristiano Ronaldo. O craque português teve um jogo apagado, e quando foi acionado, pouco fez com a bola no pé. Foram ao menos duas chances de marcar, e as duas foram despediçadas pelo veterano, que busca bater o recorde de ser o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo.

João Neves, por sua vez, saiu em defesa de Cristiano Ronaldo e desviou das críticas feitas ao craque, afirmando que ele deve uma boa atuação diante das adversidades enfrentadas por Portugal.

“Sabemos o que o Cristiano fez pela nossa Seleção e pelo futebol. Sinto que é mais um para ajudar, não é diferente. Jogou muito bem, toda a equipe fez um jogo excelente. Não é este empate que nos vai colocar para baixo. Pelo contrário, vai fortalecer-nos. Vamos fazer mais ocasiões, fazer mais gols”, finalizou o volante do PSG.

Sendo assim, o próximo desafio de Portugal na Copa do Mundo será na próxima terça-feira, dia 23. Os portugueses terão a seleção de Uzbequistão pela frente, novamente no NRG Stadium, em Houston, às 14h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo K.

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