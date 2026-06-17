Mbappé entra para a história da França e recebe homenagem de Deschamps

Kylian Mbappé recebeu uma homenagem especial de Didier Deschamps após entrar para a história da seleção francesa. O treinador presenteou o atacante com uma camisa personalizada com o número 58, marca alcançada pelo camisa 10 ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da França na Copa do Mundo.

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Com os dois gols, Mbappé chegou a 58 pela seleção principal e ultrapassou Olivier Giroud, que ocupava o topo da artilharia francesa com 57. Além disso, o atacante do Real Madrid também se isolou como o maior goleador da França em Copas do Mundo, agora com 14 gols marcados no torneio.

Nas redes sociais, Mbappé celebrou o feito e destacou a importância de alcançar uma marca tão expressiva vestindo a camisa da seleção.

“É um enorme orgulho me tornar o maior artilheiro da história da nossa seleção, um país que teve tantos grandes jogadores. Obrigado aos meus companheiros, à comissão técnica e à Federação Francesa pela confiança desde o primeiro dia. E obrigado aos torcedores pelo apoio. Seguimos, porque ainda há muito a conquistar”, escreveu.

Aos 27 anos, o francês também se aproxima de outro recorde histórico. Com 14 gols em Copas do Mundo, ele segue na perseguição à marca de maior artilheiro da história da competição.

Mbappé no caminho de se tornar o maior artilheiro de todas as Copas

Atualmente, o recorde pertence de forma compartilhada a Lionel Messi e Miroslav Klose, ambos com 16 gols. O argentino alcançou a marca após balançar as redes três vezes na vitória da Argentina sobre a Argélia, igualando o ex-atacante alemão, que disputou quatro edições do Mundial.

A próxima oportunidade para Mbappé aumentar seus números será na segunda-feira, quando a França enfrenta o Iraque pela segunda rodada do Grupo I. Além disso, a partida também marcará outro momento especial para o atacante: seu centésimo jogo com a camisa da seleção francesa.

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