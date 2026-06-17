Internacional anuncia desligamento de dupla do futebol

O Internacional anunciou nesta quarta-feira (17/6) mais duas saídas em seu departamento de futebol. Através de comunicado divulgado pelo site oficial do clube, a diretoria informou o desligamento de Ricardo “Caco” Sobrinho, gerente de mercado, e de Diego Pereira, coordenador de performance.

Caco, aliás, aceitou uma outra proposta (não revelada) para deixar o Beira-Rio. Ele chegou ao Inter em 2015 para trabalhar nas categorias de base, mas passou por diversas outras funções em sua passagem de 11 anos. Além disso, coordenou o Centro de Análise e Prospecção de Atletas (CAPA) antes de chegar ao cargo de gerente de mercado.

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Já Diego Pereira estava no clube desde 2025, quando chegou junto de Ramón e Emiliano Díaz para a comissão técnica. Ele seguiu no Internacional após as saídas dos argentinos, mas deixa o Beira-Rio pouco menos de um ano de sua chegada. Ele tem passagens por Corinthians e Vasco. Os gaúchos, no entanto, não revelaram os nomes dos substitutos.

A saída da dupla amplia a lista de mudanças no departamento de futebol do Inter. Antes da Copa, o Colorado demitira Leonardo Martins, preparador de goleiros, Aparecido Donizete, auxiliar, e João Goulart, auxiliar de preparação.

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