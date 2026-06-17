Cristiano Ronaldo manda recado após estreia discreta de Portugal: “Ainda não acabou”

Depois de ver Mbappé, Haaland e Messi estrearem na Copa do Mundo marcando gols e com vitórias, a expectativa pelo primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na competição cresceu ainda mais. No entanto, a expectativa não virou realidade. Diante da República Democrática do Congo, Portugal ficou apenas em um empate por 1 a 1, com uma atuação bem discreta de Cristiano Ronaldo.

Em campo durante os 90 minutos de partida, Cristiano Ronaldo sequer acertou o gol da RD Congo, e nas duas boas chances que teve para tentar marcar, acabou desperdiçando as oportunidades com finalizações para fora.

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Apesar do resultado e da atuação discreta, a atuação de Cristiano Ronaldo foi elogiada por João Neves – autor do gol de Portugal. E nas redes sociais, o astro português mandou um recado para os torcedores e fãs.

“Não era a estreia que queríamos, mas isso ainda está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo”, postou Cristiano no seu Instagram.

Em conversa rápida com a imprensa portuguesa, Cristiano afirmou que “não faltou nada” para Portugal diante da RD Congo nesta quarta, mas admitiu que o jogo poderia ter tido qualquer resultado.

“O que faltou? Não faltou nada, o futebol é isto. Portugal poderia ter ganho, mas também poderia ter perdido. Os dois times tiveram chances”, disse CR7 ao microfone da Sport TV.

O próximo compromisso de Cristiano Ronaldo e de Portugal na Copa do Mundo será na terça-feira, dia 23, quando enfrenta o Uzbequistão, novamente no NRG Stadium, em Houston, às 14h (de Brasília).

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