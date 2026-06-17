Reapresentação do Grêmio tem cinco ausências

Após período de férias, o Grêmio se reapresentou nesta quarta-feira (17/6) no CT Luiz Carvalho. Há, no entanto, cinco desfalques para este primeiro dia de trabalhos. Os atletas, afinal, receberam sinal positivo da diretoria para se ausentarem.

O meia-atacante Gabriel Mec, por exemplo se reapresenta na sexta-feira (19/6). Já Amuzu, Noriega e Villasanti chegam no sábado (20/6), segundo comunicado do clube. Por fim, o atacante Roger pode acompanhar o nascimento do filho e chega já nesta quinta-feira (18/6).

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O elenco gremista, aliás, estava de férias desde o dia 31 de maio, dia seguinte à derrota por 3 a 1 para o Corinthians na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Segundo o “ge”, Amuzu foi à Bélgica para resolver problemas pessoais. Noriega, por sua vez, ganhou dias extras para folgar, já que defendeu a seleção do Peru na Data Fifa nos dias 5 e 8 de junho.

Mec disputou amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20 nos dias 6 e 9 e aproveitou para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Villasanti, que vivia expectativa por convocação para o Mundial por Paraguai, se recuperou de grave lesão (LCA) no joelho esquerdo, sofrida em agosto passado.

Boas notícias também dizem respeito ao goleiro Gabriel Grando e o volante Nardoni. Ambos se reapresentaram recuperados de suas lesões – fratura na mão e lesão muscular, respectivamente. Em 16º no Brasileirão, o Imortal volta a campo no dia 22 de julho, quando enfrenta o Mirassol, fora de casa, às 17h (de Brasília). Tal duelo vale pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

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