Juventude vence o São Paulo pelo Brasileiro Sub-20 e respira na competição

O Juventude alcançou um resultado surpreendente na tarde desta quarta-feira (17) ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, no Estádio Homero Soldatelli, em Caxias do Sul, e ganhou fôlego na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O atacante Marco Antônio balançou as redes e, por conseguinte, garantiu o triunfo do time gaúcho. Em decorrência desse placar, a equipe da casa não apenas chegou a 12 pontos, mas também obteve a chance de deixar a zona de rebaixamento já na próxima rodada.

Em contrapartida, a situação do São Paulo ficou ainda mais complicada no torneio, visto que o clube se distanciou consideravelmente da zona de classificação para a próxima etapa. Inclusive, devido ao revés, o Tricolor estacionou nos 18 pontos e, inevitavelmente, caiu para a 13ª colocação.

Dessa forma, a equipe depende agora de uma combinação improvável de resultados para avançar, além de, paralelamente, ainda correr riscos matemáticos de rebaixamento.

Próximos jogos

Diante desse cenário, os dois times já miram os próximos compromissos na tabela de jogos. O elenco do técnico Filipe Dias viajará para enfrentar o Avaí no sábado (20), às 15h (de Brasília), em Florianópolis.

Simultaneamente, o São Paulo tentará a recuperação em seus domínios ao receber o Flamengo, no CT de Cotia, também no sábado e no mesmo horário.

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