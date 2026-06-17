Decisivo? CR7 passa em branco pelo 10º jogo seguido entre Copas e Eurocopa

A carreira de Cristiano Ronaldo foi marcada por grandes jogadas, gols importantes e títulos por clubes. No entanto, por Portugal, o craque não tem sido nada eficiente em seus últimos anos. Afinal, o jogo contra RD Congo, nesta quarta-feira, em Houston, foi o décimo consecutivo, entre Copa do Mundo (2022 e agora 2026) e Eurocopa (2024), sem que o Robozão balançasse as redes.

A expectativa para a estreia de CR7 em seu último Mundial era gigante. E o adversário parecia propício, já que os africanos entraram em campo para se defender na maior parte do tempo. Portugal, aliás, teve a posse de bola, mas produziu pouco só fez um gol, com Bernardo Silva, no primeiro tempo.

Até os 20 minutos da etapa final, o atacante somava 19 ações no jogo e apenas dois chutes para fora. Pouco depois, teve mais duas chances e voltou a concluir mal. Outros astros da Copa, por outro lado, ofuscaram Cristiano Ronaldo. Mbappé, Messi, Haaland e Kane já marcaram ao menos dois gols cada um e foram decisivos.

10 jogos seguidos sem gols de CR7:

Portugal 2 x 0 Uruguai (Copa do Mundo 2022)

Coreia do Sul 2 x 1 Portugal (Copa do Mundo 2022)

Portugal 6 x 1 Suíça (Copa do Mundo 2022)

Marrocos 1 x 0 Portugal (Copa do Mundo 2022)

Portugal 2 x 1 República Tcheca (Eurocopa 2024)

Turquia 0 x 3 Portugal (Eurocopa 2024)

Geórgia 2 x 0 Portugal (Eurocopa 2024)

Portugal 0 (3) x (0) 0 Eslovênia (Oitavas de final – Eurocopa 2024)

Portugal 0 (3) x (5) 0 França (Quartas de final – Eurocopa 2024)

Números contraditórios em Copas

O português tem números relevantes em Mundiais, sendo o único a marcar em cinco edições diferentes. No total, porém, foram oXX gols. E o único jogo em que realmente resolveu a parada para a sua seleção foi contra Gana, em 2014.

Além disso, das 23 partidas que disputou na história das Copas, passou em branco em 17. Aos 41 anos, CR7 tem mais duas chances para se redimir na primeira fase em sua despedida das Copas – e provavelmente da seleção lusa.