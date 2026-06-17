Cruzeiro e Grêmio negociam amistoso durante pausa da Copa

Cruzeiro e Grêmio devem entrar em campo durante a pausa para Copa do Mundo. Os clubes negociam nos bastidores a realização de um amistoso durante a preparação para a segunda metade da temporada. Ainda não há definição de data e local, o que pode acontecer nos próximos dias. A informação inicial foi do jornalista Dan Abreu e pela página Grêmio Info.

O Mané Garrincha, em Brasília, foi cogitado como uma possível sede. No entanto, também tem chance de acontecer em Belo Horizonte. O elenco celeste está de férias e retornará às atividades na próxima segunda-feira (22). A tendência é que toda a preparação de 30 dias seja na Toca da Raposa II. Do outro lado, o Tricolor Gaúcho já voltou a treinar nesta quarta-feira (17/6).

Além de treinamentos no CT Luiz Carvalho, o Grêmio também tem mais um amistoso e um jogo-treino no horizonte na pausa do Mundial. O Tricolor, afinal, deve jogar com a Chapeconense, provavelmente em 5 de julho, em Sinop, no Mato Grosso.

Na atual temporada, a Raposa e o Imortal, aliás, já tiveram um encontro. O Cruzeiro, portanto, ganhou por 2 a 0, no Mineirão, com gols de Lucas Romero e Christian, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Os jogos oficiais, para ambos os times, reiniciarão por volta do dia 22 de julho, ou seja, daqui a mais de um mês, com a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No período, os clubes planejam, além dos treinamentos em campo e exercícios físicos, a realização de amistosos e/ou jogos-treino.

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