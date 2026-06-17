Kane faz diferença, e Inglaterra vence Croácia

Inglaterra, com Kane inspirado, e Croácia, com o goleiro Livakovic fazendo milagres, entregaram excelente jogo nesta quarta-feira, 17/6, no primeiro jogo do Grupo K da Copa. A partida no AT&T Stadium, no Texas, terminou com vitória inglesa por 4 a 2. Foi um primeiro tempo excelente, possivelmente a melhor etapa da Copa, com dois gols para cada lado. Kane, de pênalti, abriu o placar (precisando cobrar duas vezes para acertar). Baturina empatou. Mas Kane, de novo, marcou de cabeça. Nos acréscimos, Musa empatou. Já na etapa final, a Inglaterra foi avassaladora nos primeiros 15 minutos. Fez o terceiro gol com Bellingham e quse ampliou. Mas Livakovic fez quatro grandes defesas. Mas não evitou que Rashford ampliasse o placar no fim.
Kane, com esses dois gols, chegou aos dez em Copas do Mundo, empatando com Lineker como o jogador inglês com mais gols em mundiais. O Grupo L ainda terá nesta primeira rodada o jogo entre Gana e Panamá. Na segunda rodada, dia 23, a Inglaterra enfrentará Gana, enquanto os croatas terão o Panamá pela frente.
Primeiro tempo de encher os olhos e Kane marca
A primeira etapa foi excelente, com as seleções trocando passes e tentando fazer valer seus pontos fortes. Inglaterra um pouco mais veloz nas jogadas e aproveitando contra-ataques. Já a Croácia com muito toque de bola e técnica. Quem marcou o primeiro foi a Inglaterra. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Madueke pela direita. Modric não chegou e tentou dar um chutão para afastar, mas acertou a perna do rival. Pênalti. Kane converteu e Livakovic defendeu, mas o VAR confirmou que o goleiro saiu antes da finalização do atacante e a penalidade voltou. Desta vez Kane converteu e não perdeu. Inglaterra 1 a 0, aos 12 minutos.
A Croácia seguiu com seu jogo de toque de bola, chegando a perder algumas bolas que geraram contra-ataques perigosos. Mas conseguiu o empate aos 35 com Baturina. O meia-atacante iniciou a jogada lançando Sucic e apareceu dentro da área para receber e chutar para fazer um belo gol. A partida era excelente e a Inglaterra chegou ao segundo gol numa falha de marcação em escanteio. Rice cobrou e Kane, que estava desmarcado, se antecipou e cabeceou sozinho. 2 a 1. Parecia que seria esse o placar do primeiro tempo, mas, nos acréscimos, aos 50 minutos, saiu novo lance. Pulisic entrou na área, Perisis ajeitou de cabeça e Musa chutou para deixar tudo igual.
Massacre inglês no segundo tempo
No segundo tempo, a Inglaterra voltou a ficar na frente logo no primeiro minuto. Elliott Anderson encontrou Bellingham bem colocado. Assim, o craque do Real Madrid entrou na área, chutou cruzado e correu para celebrar o terceiro gol inglês. Esse gol descontrolou a Croácia, que levou um massacre por dez minutos. Bellingham perdeu uma chance, e Rice chutou, mas Livakovic fez ótima defesa. Aos 11, Livakovic fez uma série de três defesas de queima-roupa. No quarto escanteio seguido, O’Reilly cabeceou, e o goleiro croata salvou parcialmente. Gordon (recém-contratado pelo Barcelona) ficou com a sobra. Mas cabeceou fraco. Assim, Livakovic espalmou. A pressão seguiu e Kane chutou duas vezes para defesas do arqueiro croata. Mas é importante lembrar: a Croácia teve chances de fazer o terceiro gol. Pickford salvou um gol em chute de Pašalić. E Gvardiol teve uma chance nos acréscimos.
INGLATERRA 4X2 CROÁCIA
Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo L
Data: 17/6/2026
Local: AT&T Stadium, Texas (EUA)
Gols: Kane, de pênalti, aos 12’/1ºT (1-0); Baturina, 35’/2ºT (1-1); Kane, 41’/1ºT (2-1); Musa, 50’/1ºT (2-2); Bellingham, 1’/2ºT (3-2); Rashford, 39’/2ºT (4-2)
INGLATERRA: Pickford; Reece James, Stones (Guéhi, 42’/2ºT), Konsa e O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice (Rogers, 27’/2ºT); Madueke (Saka, 27’/2ºT), Bellingham (Spence, 34’/2ºT) e Anthony Gordon (Rashford, 27’/2ºT); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel
CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic (Pasalic,21’/2ºT e,depois, Kramaric, 34’/2ºT) e Gvardiol; Modric (Kovacik,13’/2ºT), Palisic, Perisic, Sucic e Baturina; Musa (Matanovic,21’/2ºT). Técnico: Zlatko Dalic
Árbitro: Clément Turpin (FRA)
Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pagès (FRA)
VAR: Jérôme Brisard (FRA)
Cartões Amarelos: –
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