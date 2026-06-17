Samir Xaud levou acompanhante ao Catar com despesas pagas pela CBF; veja valor

A crise em torno do uso de recursos na CBF ganhou força nesta quarta-feira (17. De acordo com o portal Leo Dias, o presidente da entidade, Samir Xaud, levou a influenciadora Tatá Barcellos para Doha, no Catar. As despesas de viagem ultrapassaram a marca dos R$ 100 mil, integralmente pagos pelos cofres da entidade. Apontada como suposta acompanhante e affair do mandatário, Tamires teve acesso a credenciais VIP em eventos oficiais do futebol.

A influenciadora viajou para acompanhar a final entre Flamengo e PSG, pela Copa Intercontinental, em dezembro de 2025, em Doha, no Catar. Ela permaneceu cerca de cinco dias no país, embarcando em 14 de dezembro e retornando no dia 19. Apenas as passagens aéreas custaram mais de R$ 100 mil, enquanto a hospedagem, como divulgado anteriormente, ficou em R$ 17.424,15. Ambos os valores foram pagos pela Confederação Brasileira de Futebol.

Além disso, Ttá teve acesso à área VIP da decisão do torneio. De acordo com informações, a passagem por Doha seguiu um roteiro semelhante ao observado meses depois nos Estados Unidos: transporte internacional, hospedagem de luxo e circulação em áreas exclusivas ligadas aos eventos acompanhados pela entidade.

Recentemente, o presidente da CBF sofreu acusação de traição. Samir teria se encontrado com empresária do setor fitness de Roraima e conterrânea do dirigente, Camila Cristina Andrade. Ela usufruiu de uma hospedagem em Nova York por meio de uma reserva diretamente vinculada ao presidente da confederação na Copa do Mundo. Além disso, testemunhas avistaram Camila ao lado de Samir Xaud, no último dia 3, durante um jantar no badalado restaurante Harry Cipriani, localizado em Manhattan.

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