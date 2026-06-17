Real Madrid define Enzo Fernández como prioridade na próxima janela

O Real Madrid já trabalha para reforçar o meio-campo e definiu um alvo prioritário para a próxima janela de transferências. De acordo com informações do jornal Marca, divulgadas nesta quarta-feira (17), o técnico José Mourinho vê Enzo Fernández, destaque da Argentina e do Chelsea, como a principal opção para fortalecer o setor e pediu à diretoria que avance pela contratação do volante.

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O interesse do clube espanhol ganha força em meio ao desejo já manifestado pelo jogador de viver na capital espanhola. Em uma entrevista recente ao canal Avirales, Enzo revelou sua admiração por Madri e afirmou que se adaptaria facilmente ao país.

“Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri, porque me lembra Buenos Aires. Eu moraria lá sem problemas. Consigo me virar em inglês, mas me sinto mais confortável falando espanhol”, declarou.

De acordo com a publicação, o empresário do atleta, Javier Pastore, acompanha de perto a situação e sabe tanto do interesse do Real Madrid quanto da vontade do meio-campista. A diretoria merengue pretende acelerar as tratativas para tentar fechar o negócio o mais rápido possível.

A negociação, porém, não deve ser simples. Apesar de estar disposto a ouvir propostas, o Chelsea avalia Enzo Fernández em cerca de 120 milhões de euros (R$ 707 milhões). O argentino tem contrato com o clube inglês até junho de 2032.

Mudanças no Chelsea também influenciam ida de Enzo ao Real Madrid

A possível saída também estaria relacionada à nova filosofia adotada pelos Blues sob o comando de Xabi Alonso. O treinador pretende trabalhar apenas com jogadores totalmente comprometidos com o projeto esportivo e não deve dificultar a saída de atletas que demonstrem interesse em buscar novos desafios.

Caso a contratação de Enzo não avance, o Real Madrid já analisa outras alternativas para a posição. Entre os nomes observados estão Mateus Fernandes, do West Ham, e Ayyoub Bouaddi, jovem destaque da seleção de Marrocos que chamou atenção recentemente em duelo contra o Brasil.

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