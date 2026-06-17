Cristiano Ronaldo saiu de campo sem balançar a rede no empate em 1 a 1 entre Portugal e RD Congo e, além do resultado frustrante, ainda virou alvo de críticas vindas do lado adversário.

Após a partida, o meio-campista Ngal’ayel Mukau chamou atenção ao afirmar que a seleção congolesa não precisou elaborar uma estratégia específica para neutralizar o capitão português. Segundo ele, o atacante de 41 anos já não apresenta o mesmo nível físico e técnico que o transformou em um dos maiores jogadores da história do futebol.

“Para ser sincero, não preparamos muito um plano para marcá-lo, porque sabemos que ele já não é o mesmo. Está um pouco mais velho, embora continue sendo um dos maiores jogadores de todos os tempos. Temos muito respeito por ele”, afirmou o jogador.

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“Quando você chega a essa idade, as coisas já não são as mesmas. Não consegue fazer os mesmos esforços que fazia antes. De qualquer forma, continuo tendo muito respeito por ele. É um dos maiores da história”, acrescentou.

Embora tenha reconhecido a importância histórica do português, o congolês deixou claro que a RD Congo não enxergou a necessidade de desenvolver uma marcação diferenciada para conter o craque. Na prática, a declaração representou uma provocação ao jogador que acumula títulos, recordes e gols ao longo da carreira.

Dentro de campo, Cristiano Ronaldo teve atuação discreta e não conseguiu evitar o tropeço português. Já a seleção congolesa comemorou o empate diante de uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial, resultado que fortaleceu sua campanha na competição.

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