México x Coreia do Sul: onde assistir, escalações e arbitragem

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo coloca a frente a frente dois times que conquistaram três pontos em suas respectivas estreias. Um dos donos da casa, o México recebe a Coreia do Sul, pela segunda rodada do Grupo A, no Estádio AKRON, em Guadalajara, às 22h (de Brasília), em uma partida que pode encaminhar a classificação para a próxima fase do Mundial.

Onde assistir

O jogo entre México e Coreia do Sul, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo, terá transmissão da CazéTV, Globo e Sportv.

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Como chega o México

A estreia na Copa do Mundo foi marcante para a seleção mexicana. Em um Azteca completamente lotado, o México venceu a África do Sul por 2 a 0 e estreou com o pé direito na competição. O resultado deixou a classificação para a próxima fase como um objetivo bem alcançável. Uma vitória diante da Coreia do Sul pode encaminhar de vez a vaga no mata-mata.

Para o jogo desta quinta, o técnico Javier Aguirre sabe que não vai poder contar com o zagueiro César Montes, expulso contra a África do Sul na estreia. Por isso, Edson Álvarez deve iniciar a partida. Segundo a imprensa local, Aguirre tende a fazer mais outras duas mudanças no time titular.

O jovem Gilberto Mora, considerado como uma das principais joias do futuro do futebol mexicano, deve ser titular no lugar de Brian Gutiérrez. Outra mudança deve ser a entrada de Jorge Sánchez na lateral-direita.

Como chega a Coreia do Sul

Do outro lado do confronto, a Coreia do Sul também sonha em se classificar de forma antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo. Após vencer a República Tcheca de virada, os sul-coreanos agora querem surpreender os donos da casa.

Na preparação para o jogo desta quinta, a Coreia do Sul viveu cercada de polêmicas. A primeira foi a problematização da escolha do trio de arbitragem uruguaio. O fato foi levantado pela imprensa sul-coreana reclamou por dar uma suposta vantagem de comunicação para a seleção mexicana. A segunda polêmica foi a presença de um drone sobrevoando o início do treinamento da equipe em Guadalajara, e tendo que ser retirado pela polícia local.

Apesar da expectativa dos retornos do meio-campista Bae Jun-ho e do zagueiro Kim Tae-hyun, o técnico Hong Myung-bo deve manter a mesma escalação do time titular que enfrentou a República Tcheca na estreia.

MÉXICO x COREIA DO SUL

Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo A

Data-Hora: 18/6/2026, 22h (de Brasília)

Local: Estádio AKRON, Guadalajara (MEX)

MÉXICO: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora e Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre.

>COREIA DO SUL: Kim Seung-Gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae e Lee Han-Beom; Lee Tae-Seok, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom e Seol Young-Woo; Lee Jae-Sung, Son Heung-Min e Lee Kang-In. Técnico: Hong Myung-bo.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Nicolás Taran (URU)

VAR: não divulgado.

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