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Boca Juniors faz oferta para contratar velho conhecido do clube

Boca Juniors faz oferta para contratar velho conhecido do clube
Boca Juniors faz oferta para contratar velho conhecido do clube -

Após entrar em verdadeiro litígio com o Boca Juniors, há três anos atrás, o atacante colombiano Sebastián Villa pode atuar, no segundo semestre da temporada, justamente com a camisa da representação de Buenos Aires. Ao menos, de acordo com diferentes veículos da imprensa argentina como, por exemplo, o portal ‘TyC Sports’.

O ambiente de momento aponta para o interesse do Boca no atleta de 30 anos que, desde 2024, atua pelo Independiente Rivadavia. Para isso, a diretoria encabeçada por Juan Román Riquelme fez uma proposta de quatro milhões de dólares (R$ 20,2 milhões, na cotação de momento) ao clube do interior do país.

Diferentes elementos pesam favoravelmente para a mudança de ares se concretizar. Além da intenção do próprio avante cafetero, a alta cúpula do Independiente Rivadavia (mais precisamente, o presidente Daniel Vila) afirma ter boa relação com o jogador. Logo, não tem a intenção de “atrapalhar” a sequência da carreira do jogador resistindo exageradamente a possíveis investidas.

Entretanto, o aspecto financeiro é ponto, neste momento, que distância as partes de um acerto mais simples. Isso porque, pelos desempenhos de Villa em Mendoza, o Rivadavia está convicto de que vai negociar a saída do jogador pelo valor de dez milhões de dólares (R$ 50,6 milhões).

“Sebastián, hoje, tem um valor de 10 milhões de dólares. Pelo momento que vive o jogador, o que fez, o que representa para a instituição, por como mudou seu estilo de jogo… Logo, o clube fixou esse valor”, disse Daniel a plataforma de streaming esportivo PICADO TV, radicada na Argentina.

História antiga (e turbulenta)

Nome que tem histórico também na seleção colombiana, Sebastián Villa tem história antiga com o Boca Juniors. De 2018 a 2023, ele defendeu as cores azul e ouro em 172 jogos com retrospecto considerável: 32 assistências, 29 gols e sete títulos.

Se, dentro de campo, o colombiano dava pouco espaço para dúvida, o fator extracampo foi determinante para encurtar sua história no Boca. Após ser condenado por violência de gênero, em junho de 2023, o jogador foi afastado das atividades do elenco principal e conseguiu, na justiça, a rescisão indireta.

Tamanha foi a indisposição entre as partes que uma batalha nos tribunais começou onde o Boca Juniors chegou a processar Villa por abandono de trabalho em ação que segue em curso na justiça argentina.

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