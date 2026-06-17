Kane iguala Lineker, é eleito MVP e faz alerta após vitória da Inglaterra

Harry Kane, nesta quarta-feira,17/6, saiu de campo, na virada da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, com uma marca histórica e um prêmio. A marca é que agora ele está ao lado de Gary Lineker como o maior artilheiro inglês em Copas, com dez gols. E tem tudo para ultrapassar os recordes ingleses dos anos 80. O outro é que foi o MVP da partida. Marcou o primeiro de pênalti. Mas precisou converter duas vezes. Na primeira, Livakovic defendeu, mas estava adiantado. Na segunda, não falhou. E, quando o jogo estava 2 a 1, marcou de cabeça em jogada bem trabalhada de escanteio.

Top5- Artilheiros ingleses em Copas

Gary Lineker – 10 gols – 1986 (6 gols, o artilheiro) e 1990 (4 gols)

Harry Kane – 10 gols – 2018 (6 gols), 2022 (2 gols) e 2026 (2 gols)

Hurst – 5 gols – 1966 (4 gols) e 1970 (1 gol)

Bobby Charlton – 4 gols 1962 (1 gol) e 1966 (3 gols)

Michael Owen – 4gols- 1998 (2 gols) e 2002 (2 gols)

Mas pesar da marca e da vitória, Kane disseque não estava totalmente feliz com a apresentação da sua seleção. No final deste duelo no AT&T Stadium, no Texas, apesar de vencer por boa margem e perder várias chances no segundo tempo, lembrou foi desatento na marcação no primeiro tempo, que terminou com 2 a 2. Foi neste primeiro tempo que Kane fez seus gols.

“Foi um jogo bastante complicado. No primeiro tempo ficamos desapontados com os gols que tomamos. Mas aí teve o mérito do treinador que fez mudanças táticas no intervalo. Voltamos com o pé no acelerador. A Croácia tem ótimos jogadores e quando o Luka está com a bola a gente fica sem saber quem vai marcar, mas no segundo tempo a gente determinou que se tivesse alguém na nossa frente a gente devia avançar. E tem que ser sempre assim”, disse o goleador da Inglaterra e do Bayern de Munique.

Kane elogia Bellingham

O artilheiro fez questão de elogiar o bom jogo de Bellingham, que, ao lado do camisa 9, foi o destaque inglês na partida. O meia teve sua atuação coroada com um belo gol, o terceiro da Inglaterra sobre a Croácia.

“Bellingham fez uma grande jogo e, no lance do gol, um grande finalização. Foi fantástico o seu gol”.

Agora, Kane esquenta as turbinas para o próximo jogo da Inglaterra sub-23, em Boston contra Gana, pela segunda rodada do Grupo L.

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