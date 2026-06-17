Zinho, sobre Parreira: “Estável, mas situação não é das melhores”

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, campeão mundial em 1994, está internado no Rio de Janeiro após apresentar complicações de saúde e precisou ser intubado. Ele, aliás, luta há anos contra linfoma de Hodgkin. Apesar de estar estável, o quadro inspira cuidados. As informações foram passadas pelo ex-jogador Zinho.

“Estou orando muito pela vida do meu amigo, meu irmão, meu pai, que é o Parreira. Para a sua recuperação. A situação não é das melhores, mas eu creio. A torcida é neste sentido. Falei com a Vanessa, que é filha dele, ela falou comigo que realmente teve uma complicação na parte do pulmão, ele tá internado, teve que ser intubado. Está estável, mas intubado. É esperar a evolução, os médicos estão dando total atenção, claro, e agora cabe a gente orar pelo Parreira”, disse Zinho ao site Bahia Notícias.

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, um conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

Parreira tem histórico vitorioso na Seleção

Carlos Alberto Parreira entrou para a história da Seleção Brasileira. Ele fez parte de dois títulos mundiais. Em 1970, aliás, era o preparador físico do Brasil na campanha do tricampeonato. Anos depois, em 1994, comandou a equipe no tetracampeonato, que encerrou o maior jejum da história do país em Copas do Mundo.

Em 2006, Parreira comandou novamente a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006. Ele foi escolhido para substituir Felipão após o pentacampeonato, em 2002. Por fim, ele atuou como coordenador técnico do Brasil em 2014. Além da Seleção Brasileira, também comandou outras seleções em Copas, como Kuwait em 1982, Emirados Árabes em 1990, Arábia Saudita em 1998 e África do Sul em 2010.

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