Imprensa internacional arrasa Cristiano Ronaldo: “Dez homens e uma estátua”

A estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 terminou em empate por 1 a 1 diante da RD Congo e já repercute como um resultado abaixo das expectativas. O jogo expôs oscilações da seleção portuguesa, que não conseguiu transformar o bom início em domínio ao longo da partida.

Além disso, a atuação de Cristiano Ronaldo recebeu críticas, com avaliação de que o atacante teve participação discreta e pouco efetiva. Em contrapartida, Francisco Conceição ganhou destaque ao tentar acelerar o jogo e funcionar como um dos principais elementos de desequilíbrio ofensivo, ainda que sem conseguir mudar o cenário de uma equipe que perdeu continuidade após um começo promissor.

A Bola (Portugal)

“A caminhada da Seleção Nacional no Mundial 2026 começou com um sério aviso em Houston, no Texas. O empate diante da RD Congo expôs as fragilidades de uma equipe que, apesar de transbordar talento individual, revelou uma preocupante lentidão de processos e uma previsibilidade tática que jogou a favor dos sectores africanos. Em um torneio desta dimensão, onde o erro se paga caro, Portugal aprendeu da pior maneira que o favoritismo teórico não ganha jogos no gramado. Ficou o amargo de boca, mas também a certeza de que o Mundial não é um sprint, é uma maratona”.

Marca (Espanha)

“Portugal entra para a lista das decepções. Ninguém, ou quase ninguém, tem vitória garantida nesta Copa do Mundo. Talvez seja hora de levar a sério esse amplo grupo de seleções que chegaram quase por acaso a este Mundial ‘solidário’. Os jogadores de Roberto Martínez não souberam aproveitar a oportunidade. Além disso, existe a dívida histórica de manter Cristiano Ronaldo em campo a qualquer custo. E isso também não ajuda.”

The Independent (Inglaterra)

“Dez homens e uma estátua: Portugal está sacrificando mais uma Copa do Mundo pelo ego de Cristiano Ronaldo. A atuação sem gols diante da República Democrática do Congo representa o mais recente alerta para Roberto Martínez, embora existam poucos sinais de que o técnico português esteja disposto a retirar o jogador de 41 anos da equipe em benefício do coletivo.”

L’Équipe (França)

“Na estreia de Cristiano Ronaldo em sua sexta Copa do Mundo, Portugal optou por mostrar ao mundo uma caricatura de si mesmo. Depois de abrir o placar logo aos seis minutos, com um gol de cabeça de João Neves, a seleção portuguesa impôs 75% de posse de bola à República Democrática do Congo, percentual que deveria ter sido suficiente para esmagar o adversário. No entanto, em vez de sufocar um rival privado da bola, a equipe de Roberto Martínez foi perdendo intensidade aos poucos, como se estivesse embriagada por um domínio praticamente incontestável.”

Tuttosport (Itália)

“Grande feito do Congo! Portugal deixa escapar pontos na estreia: Ronaldo passa despercebido, Conceição agita a equipe, mas não é suficiente. Mais um resultado surpreendente nesta Copa do Mundo: Portugal, em sua estreia, não conseguiu ir além de um empate por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo. A atuação de Cristiano Ronaldo foi imperceptível”.

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