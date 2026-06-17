Messi vive drama familiar em meio a atuação histórica na Copa do Mundo

A atuação histórica de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia teve um significado ainda mais especial fora das quatro linhas. Autor de três gols na partida, o camisa 10 alcançou a marca de 16 gols em Copas do Mundo e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose. No entanto, as lágrimas após o primeiro gol mostraram que havia um motivo pessoal por trás da forte emoção demonstrada em campo.

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Segundo informações divulgadas pela Cadena 3, da Argentina, nesta quarta-feira (17), o pai do jogador, Jorge Messi, está internado em Buenos Aires e enfrenta um delicado problema de saúde. A situação ajuda a explicar a reação do craque argentino durante a partida e o abraço emocionado trocado com o técnico Lionel Scaloni logo após o gol.

O momento difícil também foi percebido nas arquibancadas. Diferentemente do habitual, o espaço reservado à família de Messi estava com menos pessoas do que o normal. Apenas sua esposa, Antonela, os filhos, o sogro e alguns familiares próximos acompanharam o jogo no estádio. O restante da família permaneceu na Argentina ao lado de Jorge Messi.

Messi não revela detalhes após a partida

Após a partida, Scaloni demonstrou compreensão com o estado emocional de seu capitão. O treinador já viveu situação semelhante no passado, quando seus pais enfrentaram graves problemas de saúde. Ao comentar o assunto diante da imprensa, Messi preferiu não entrar em detalhes e encerrou rapidamente o tema, deixando claro o desejo de preservar a privacidade da família enquanto segue focado na disputa da Copa do Mundo.