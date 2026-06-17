Charla Podcast, Talles Magno exalta o Corinthians e elogia a postura de Depay

Jogador do New York City, o atacante Talles Magno foi o convidado da última terça-feira (16) do Charla Podcast, programa que conta com o patrocínio da Melitta. Com apresentação dos jornalistas Bruno Cantarelli e Beto Júnior, o entrevistado comentou sobre a sua passagem de dois anos pelo Corinthians.

Revelado pelo Vasco e atualmente no time norte-americano, Talles lembrou com carinho da sua passagem pelo Parque São Jorge e fez questão de afirmar: “Não tem nada igual ao Corinthians!”, disse o jogador, que ainda completou:

“Lá é muito diferente mesmo e eu senti isso. No Brasil a torcida cobra quando está perdendo e diminui os gritos, mas no Corinthians eles vão até o fim, o que torna eles em algo diferente. Além de todo esse apoio, todo jogo eles lotam o estádio, seja em casa, fora e até fora do Brasil”, declarou o atleta.

Talles Magno sobre Ramón Diaz e Dorival Júnior

Durante esses dois anos de Parque São Jorge, o atacante teve a oportunidade de trabalhar com Ramón Diaz e Dorival Júnior, e destacou as diferenças e aprendizados desse período.

“O Ramón participava mais do treino com a sua comissão, e dentro do jogo ele falava o que precisava ao jogador, pois estava muito presente no dia a dia. Lógico que o time ajudava, porque a nossa equipe sempre foi muito top. Já o Dorival era mais paizão, orientando sempre e ressaltado os pontos para melhorar. Posso falar que consegui viver esses dois momentos e aprender”, disse Magno.

Tales também fez questão de elogiar o holandês Memphis Depay, com quem compartilhou o vestiário no clube e hoje é um dos ídolos da Fiel.

“O Memphis tem esse perfil de ajudar os mais jovens, sempre alertando o que cada um pode melhorar. Eu mesmo aprendi muito com ele, porque o cara foca muito nos treinos de passe e finalização e não somente em coletivo. O jeito dele fez o nosso time evoluir muito, porque força você a levar o trabalho de forma mais séria”, finalizou.

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