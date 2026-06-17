São Paulo faz nova proposta ao Hoffenheim pelo zagueiro Arthur Chaves

A diretoria do São Paulo mantém a postura agressiva no mercado de transferências e enviou uma nova proposta oficial ao Hoffenheim, da Alemanha. O objetivo do clube paulista consiste em garantir a contratação por empréstimo do zagueiro Arthur Chaves. Anteriormente, os dirigentes do time alemão recusaram uma primeira investida tricolor que previa um contrato de um ano de duração. Portanto, o Tricolor ajustou os termos do negócio e apresentou uma nova oferta com prazo de apenas seis meses.

Atualmente, o defensor de 25 anos de idade possui um vínculo contratual de longo prazo com a equipe da Alemanha válido até 2029. A alta cúpula do Hoffenheim busca uma compensação financeira imediata para autorizar a liberação do atleta. Os europeus priorizam uma venda definitiva ou um empréstimo com opção de compra e valor fixado. Entretanto, os paulistas continuam insistindo na estratégia de viabilizar a chegada do jogador sem custos adicionais.

Defensor é o principal desejo do técnico do São Paulo

Arthur Chaves representa o principal alvo do São Paulo para encorpar o sistema defensivo na próxima janela de transferências. O comandante Dorival Júnior trata a chegada de um zagueiro como uma prioridade absoluta para a sequência da temporada. Apesar da resposta negativa na primeira rodada de conversas, os dirigentes paulistas mantêm os contatos diários com o estafe do atleta.

O executivo de futebol Rui Costa e o coordenador técnico Rafinha lideram os rumos das tratativas na capital paulista. O ex-lateral-direito jogou por mais de uma década no futebol da Alemanha e utiliza o seu conhecimento do mercado europeu para destravar a negociação. Na última temporada, Arthur Chaves defendeu as cores do Augsburg por empréstimo. A agremiação alemã decidiu não exercer a cláusula de preferência de compra de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,3 milhões na cotação atual).

Conheça a trajetória profissional de Arthur Chaves na Europa

O atleta iniciou a sua trajetória esportiva nas categorias de base do Avaí, clube onde despontou para o cenário nacional. Posteriormente, o jogador passou pelo futebol de Portugal antes de assinar o contrato com o Hoffenheim em 2024, em uma transação de 1,2 milhão de euros. Desde a sua chegada ao continente europeu, ele acumula a marca de 39 partidas oficiais disputadas e dois gols anotados com a camisa do clube alemão.

Além das conversas pelo zagueiro, a diretoria tricolor também acertou a contratação do atacante Victor Sá. Os paulistas agora aguardam os trâmites da liberação de documentos para realizar a assinatura formal do contrato.

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