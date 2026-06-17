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São Paulo faz nova proposta ao Hoffenheim pelo zagueiro Arthur Chaves

São Paulo faz nova proposta ao Hoffenheim pelo zagueiro Arthur Chaves
São Paulo faz nova proposta ao Hoffenheim pelo zagueiro Arthur Chaves -

A diretoria do São Paulo mantém a postura agressiva no mercado de transferências e enviou uma nova proposta oficial ao Hoffenheim, da Alemanha. O objetivo do clube paulista consiste em garantir a contratação por empréstimo do zagueiro Arthur Chaves. Anteriormente, os dirigentes do time alemão recusaram uma primeira investida tricolor que previa um contrato de um ano de duração. Portanto, o Tricolor ajustou os termos do negócio e apresentou uma nova oferta com prazo de apenas seis meses.

Atualmente, o defensor de 25 anos de idade possui um vínculo contratual de longo prazo com a equipe da Alemanha válido até 2029. A alta cúpula do Hoffenheim busca uma compensação financeira imediata para autorizar a liberação do atleta. Os europeus priorizam uma venda definitiva ou um empréstimo com opção de compra e valor fixado. Entretanto, os paulistas continuam insistindo na estratégia de viabilizar a chegada do jogador sem custos adicionais.

Defensor é o principal desejo do técnico do São Paulo

Arthur Chaves representa o principal alvo do São Paulo para encorpar o sistema defensivo na próxima janela de transferências. O comandante Dorival Júnior trata a chegada de um zagueiro como uma prioridade absoluta para a sequência da temporada. Apesar da resposta negativa na primeira rodada de conversas, os dirigentes paulistas mantêm os contatos diários com o estafe do atleta.

O executivo de futebol Rui Costa e o coordenador técnico Rafinha lideram os rumos das tratativas na capital paulista. O ex-lateral-direito jogou por mais de uma década no futebol da Alemanha e utiliza o seu conhecimento do mercado europeu para destravar a negociação. Na última temporada, Arthur Chaves defendeu as cores do Augsburg por empréstimo. A agremiação alemã decidiu não exercer a cláusula de preferência de compra de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,3 milhões na cotação atual).

Conheça a trajetória profissional de Arthur Chaves na Europa

O atleta iniciou a sua trajetória esportiva nas categorias de base do Avaí, clube onde despontou para o cenário nacional. Posteriormente, o jogador passou pelo futebol de Portugal antes de assinar o contrato com o Hoffenheim em 2024, em uma transação de 1,2 milhão de euros. Desde a sua chegada ao continente europeu, ele acumula a marca de 39 partidas oficiais disputadas e dois gols anotados com a camisa do clube alemão.

Além das conversas pelo zagueiro, a diretoria tricolor também acertou a contratação do atacante Victor Sá. Os paulistas agora aguardam os trâmites da liberação de documentos para realizar a assinatura formal do contrato.

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