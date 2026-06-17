Ancelotti sinaliza retorno do 4-2-4, mas tem dúvidas no time titular

O técnico Carlo Ancelotti ainda ajusta e tem dúvida na equipe titular da Seleção Brasileira para o duelo contra o Haiti,, na sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No entanto, o italiano já deu indícios de retornar ao esquema 4-2-4 que ditou o rumo da maior parte do seu trabalho. A informação é do “ge”.

Nas últimas atividades, Ancelotti testou vários jogadores nesta mesma formação. Danilo na vaga de Ibañez e Luiz Henrique no lugar de Lucas Paquetá são mudanças prováveis. Contudo, o treinador segue sem confirmar para os jogadores qual o time começará o jogo.

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O treino desta quarta-feira indicou que o técnico Carlo Ancelotti deve manter os titulares contra o Haiti, embora venha adotando cautela com Gabriel Magalhães, desgastado no adutor da coxa esquerda, e Raphinha, que trata bolhas nos pés. Apesar de Léo Pereira e Martinelli terem sido testados nas vagas da dupla poupada, a principal dúvida na escalação final fica por conta do meio-campo: Fabinho treinou entre os titulares ao lado de Bruno Guimarães, abrindo disputa com o capitão Casemiro, que costuma ser dono da posição.

No setor de ataque, Igor Thiago voltou a treinar como titular, mas segue em disputa com Matheus Cunha pela vaga. Diante disso, Carlo Ancelotti deve definir os onze iniciais apenas nesta quinta-feira (18/6), quando treina em Morristown antes de seguir viagem para a Filadélfia.

Desafio

A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na FIladélfia, Pensilvânia. O Brasil ocupa a terceia posição do grupo, com apenas um ponto somado. Escócia lidera, com três, e Marrocos está em segundo, com um ponto.

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