Após tropeço diante do Egito, Bélgica pode ter mudanças contra o Irã

A Bélgica começou a Copa do Mundo 2026 com um empate com o Egito, o que deixou claro que a equipe precisa de ajustes. Para o duelo contra o Irã, domingo (21), pela segunda rodada do Grupo G, o técnico Rudi García estuda mudanças pontuais — e algumas delas podem mexer diretamente na estrutura titular.

A principal insatisfação na estreia está nas laterais. Meunier e Castagne tiveram desempenho abaixo do esperado, com pouca contribuição ofensiva e dificuldades na recomposição defensiva.

Diante disso, García avalia dar espaço a alternativas como De Cuyper ou o jovem Seys, que ganham força internamente por oferecer mais intensidade e apoio no ataque.

No setor ofensivo, Trossard não convenceu. Sem conseguir romper a defesa do Egito, o atacante pode sair. Entre as opções observadas estão Lukebakio e Diego Moreira, que surge como alternativa para dar mais profundidade pelos lados e aliviar a dependência de Doku.

Lukaku ainda não é titular absoluto

No comando de ataque, Lukaku entrou bem na estreia, fez o gol do empate, mas ainda não está pronto para atuar os 90 minutos. Por isso, García pode iniciar com De Ketelaere. A ideia da comissão técnica é controlar a carga de Lukaku e utilizá-lo como arma ao longo da partida.

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