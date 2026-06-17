Merino pede calma após empate da Espanha na estreia: “Ninguém morreu”

A Espanha tenta se levantar após o empate surpreendente contra Cabo Verde, em sua estreia na Copa do Mundo. Afinal, a La Roja chegou ao torneio com a expectativa de ser uma das favoritas ao título e não conseguiu superar a forte defesa postada pelos debutantes na competição.

Entretanto, o meia Mikel Merino pediu calma para a torcida e para a imprensa. O jogador admitiu que a equipe precisa se reabilitar o mais rápido possível, mas acredita que o pânico pode prejudicar a seleção e reforçou que o técnico Luis de la Fuente sempre trabalha a autocrítica com o time.

“Se há algo que não é bom para nós, é o pânico. Precisamos nos recuperar o mais rápido possível. Luis sempre diz que o importante é tentar melhorar amanhã, mesmo depois da vitória. Somos sempre autocríticos”, ressaltou.

Merino enfatizou que a seleção da Espanha está decepcionada com o resultado, mas pediu para que a situação não fosse tratada como um luto.

“Como em qualquer jogo que não corre como o esperado, todos os jogadores convivem com essa decepção. Ninguém morreu, não é exatamente um luto, mas às vezes as derrotas podem dar essa sensação”, pontuou.

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