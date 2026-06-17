Fluminense perde para Bragantino e se distancia do G8 do Brasileirão Sub-20

Jogando no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o Fluminense acabou superado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17/06), pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20. Foi o primeiro revés dos Moleques de Xerém depois de dois jogos. Luis Gustavo, Lima e Jhuan Nunes marcaram os gols para o Massa Bruta.

O Fluminense, assim, segue no 12º lugar com 18 pontos e desperdiçou a chance de se aproximar do G8, zona de classificação para próxima fase do Brasileirão Sub-20. A diferença para o Corinthians é de sete pontos, primeiro dentro da zona de classificação. Do outro lado, o Bragantino subiu para quarta colocação, com 28 pontos, e emplacou o sétimo jogo sem derrota, sendo seis vitórias e um empate.

A equipe do Fluminense poderia abrir o placar, já que aos 10 minutos do segundo tempo teve um pênalti a favor, mas Kevin Samuel desperdiçou. No entanto, aos 24 minutos, Luiz Gustavo anotou de cabeça para os donos da casa. Pouco tempo depois, também em bola aérea, Rafael Lima aproveitou o vacilo e ampliou a vantagem. Quase no minutos depois, aos 35, Jhuan Nunes soltou uma bomba e fez o terceiro gol para fechar o triunfo.

A equipe do técnico Felipe Canavan volta a campo neste sábado (20/06), quando enfrenta o Athletico, às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela 17ª rodada. Do outro lado, o time do Massa Bruta encara o Vasco, no mesmo dia e horário, no Rio de Janeiro.

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