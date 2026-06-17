Tuchel, técnico da Inglaterra, apela à Fifa: quer mudança durante execução do hino na Copa

Thomas Tuchel, alemão que dirige a seleção da Inglaterra, viu com entusiasmo a atuação dos jogadores na vitória sobre a Croácia em jogo que marcou a estreia das equipes na Copa do Mundo de 2026. Entretanto, o treinador tratou de fazer um apelo direcionado à Fifa. Ele pediu que os fotógrafos mudem de posição durante a execução dos hinos nacionais.

A reivindicação se dá em razão de, no momento em que tocava o hino do Reino Unido, o técnico teve sua visão bloqueada pelos profissionais que registravam o protocolo pré-jogo, o que lhe causou incômodo. Para ele, esse detalhe atrapalha a solenidade e a concentração dos jogadores e da comissão técnica.

“Eu estava esperando por este momento. Fiquei em frente a uma parede com 50 fotógrafos a meio metro de distância e não conseguia ver um único jogador, o que estragou um pouco a minha experiência. Portanto, estou implorando à Fifa para que mude a posição dos fotógrafos durante o hino nacional, porque não consegui ver meu time durante a execução do hino”, declarou na entrevista coletiva pós-jogo.

Tuchel “encantado” com atuação da Inglaterra

Com a bola rolando, a Inglaterra chegou à vitória por 4 a 2 com gols de Kane (duas vezes), Bellingham e Rashford. Sobre a estreia dos seus comandados, Tuchel gostou demais do que viu.

“Jogo complicado contra um adversário duro. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, depois uma brilhante reação e um grande segundo tempo. Muita energia e era isso o que queríamos. O segundo tempo foi fantástico, me encantou, criamos bastante. Merecemos a vitória”, encerrou.

Os ingleses, que somaram três pontos na estreia, voltam a campo no dia 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston, contra Gana. Tuchel espera que a Fifa considere sua sugestão para garantir maior solenidade nos próximos protocolos.

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