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Jogada10

Gana derrota o Panamá com um gol aos 50 minutos do segundo tempo

Gana derrota o Panamá com um gol aos 50 minutos do segundo tempo
Gana derrota o Panamá com um gol aos 50 minutos do segundo tempo -
Jogo teve muita disposição e pouca criatividade, mas reservou a emoção para os minutos finais para a festa dos africanos
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