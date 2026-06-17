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Jogada10
Gana derrota o Panamá com um gol aos 50 minutos do segundo tempo
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Jogada10
Publicado às 22h17 de 17/06/2026
Gana derrota o Panamá com um gol aos 50 minutos do segundo tempo -
Jogada10
Jogo teve muita disposição e pouca criatividade, mas reservou a emoção para os minutos finais para a festa dos africanos
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