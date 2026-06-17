Panini revela figurinhas de Neymar e Endrick em set de atualização da Copa

A Panini vai lançar um pacote de atualização do álbum da Copa do Mundo com novas figurinhas de atletas da Seleção Brasileira, incluindo Neymar e Endrick. A iniciativa inclui jogadores convocados após a produção inicial do álbum ou não incluídos na primeira versão.

Ao todo, serão 120 novos cromos com nomes de atletas de diferentes seleções. Além de Neymar e Endrick, também aparecem na lista Weverton, Igor Thiago e Alex Sandro. O material integra uma atualização oficial do álbum lançado para a Copa do Mundo.

O pacote será vendido por R$ 119,90 e já está disponível para compra. No entanto, as entregas estão previstas apenas para a segunda quinzena de julho, segundo informações da editora.

A atualização responde às mudanças nas convocações das seleções ao longo do ciclo da Copa e amplia o número de jogadores representados na coleção oficial do torneio.

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