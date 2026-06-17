Equador adota silêncio em preparação para jogo decisivo na Copa

O Equador se prepara para tentar a reabilitação na Copa do Mundo, depois de perder para a Costa do Marfim na estreia. Entretanto, a La Tri adotou o silêncio como uma arma da preparação para a partida contra Curaçao, sem os jogadores terem contato com a imprensa.

Afinal, nesta quarta (17), a seleção realizou o seu terceiro treino focado na segunda partida e, pela terceira vez, ninguém conversou com a imprensa. Os jornalistas só tiveram acesso aos primeiros quinze minutos de treinamento, nos quais viram o elenco conversando com Sebastián Beccacece e depois realizaram uma atividade de aquecimento.

O silêncio vai continuar nesta quinta-feira (18). Afinal, o Equador realizará um trabalho fechado à imprensa. Com isso, a expectativa é que Beccacece e algum jogador do elenco só conversem com os jornalistas na sexta (19), véspera do duelo contra Curaçao, por conta do protocolo pré-jogo estabelecido pela Fifa.

O jogo do próximo sábado (20) se tornou fundamental para os equatorianos. Com a derrota na estreia, a La Tri precisa vencer a seleção caribenha para seguir com chances de classificação e não depender de um grande resultado na última rodada, contra a Alemanha.

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