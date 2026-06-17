São Paulo inicia reformulação e libera Cédric Soares e mais quatro atletas

O planejamento do São Paulo para a próxima janela de transferências ganhou capítulos decisivos nesta quarta-feira (17). Durante o início dos trabalhos da intertemporada, a diretoria tricolor definiu o futuro de cinco atletas do elenco principal. O lateral-direito português Cédric Soares recebeu a liberação oficial da reapresentação no CT da Barra Funda e figura formalmente como um ativo negociável no mercado da bola.

O defensor europeu desembarcou no Morumbis no começo do ano passado após uma operação sem custos de aquisição. No entanto, o jogador acumulou altos e baixos na equipe paulista e não empolgou a comissão técnica nos últimos meses da temporada. Por causa do desempenho oscilante e do alto patamar salarial do atleta, a alta cúpula são-paulina planeja envolvê-lo em uma transação definitiva nas próximas semanas.

São Paulo tenta evitar prejuízo financeiro com saídas de graça

A lista de saídas do clube paulista abrange outros quatro nomes do plantel. Os dirigentes também colocaram o goleiro Young, o zagueiro Matheus Belém, o volante Luan e o atacante Paulinho na lista de atletas disponíveis para negociação imediata. A diretoria trabalha com senso de urgência porque os contratos de Young, Luan e Matheus Belém terminam no fim deste ano.

Portanto, os paulistas tentam antecipar a saída do trio nesta janela de transferências com o objetivo de gerar lucro e evitar perdas gratuitas no mercado. Por outro lado, a comissão técnica enxerga a situação do jovem Paulinho sob uma ótica totalmente diferente. O garoto subiu recentemente das categorias de base e possui excelente avaliação interna para o longo prazo. A diretoria entende que o atacante necessita de minutagem no futebol profissional e busca um empréstimo para que ele ganhe experiência.

Buscas por novos reforços continuam ativas nos bastidores

As definições de saídas do elenco acontecem de forma paralela ao monitoramento de reforços por parte da diretoria. O São Paulo continua muito ativo nos bastidores para fortalecer tanto o sistema defensivo quanto o setor ofensivo do grupo.

Após esbarrar nas exigências das negociações pelo zagueiro Domingos Duarte, o São Paulo abriu uma nova frente de negociações na Europa. O clube mantém conversas diárias com o Hoffenheim, da Alemanha, para contratar o jovem Arthur Chaves. A diretoria tricolor reduziu o tempo do vínculo e enviou uma nova proposta de empréstimo por seis meses pelo defensor de 25 anos. Já para o setor de ataque, o ponta Victor Sá possui um acordo verbal firmado e se tornará o primeiro reforço oficial do clube na janela.

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