Vaza a nova chuteira dourada de Cristiano Ronaldo para Copa

As imagens da nova chuteira dourada que Cristiano Ronaldo assina vazaram na internet antes da hora. A Nike planeja o lançamento oficial do modelo para quinta-feira (18/6), exatamente um dia após a estreia de Portugal na Copa do Mundo, que terminou em um empate por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo.

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O site especializado Footy Headlines publicou as fotos que revelam os detalhes do calçado. O modelo traz o dourado como cor dominante, cobrindo inclusive a sola e as travas, enquanto o logotipo da Nike e a assinatura da linha CR7 aparecem em branco. A gigante de material esportivo mantém um contrato de patrocínio de longa data com o craque português.

O estafe do jogador e a marca ainda fazem mistério se Cristiano Ronaldo vestirá a novidade em algum jogo oficial do torneio mundial. Por enquanto, a tendência indica que o atacante utilizará o novo par de chuteiras apenas durante as sessões de treinamento da seleção.

Dentro de campo, Cristiano Ronaldo, entretanto, teve atuação discreta e não conseguiu evitar o tropeço português. Já a seleção congolesa comemorou o empate diante de uma das equipes mais tradicionais do futebol mundial, resultado que fortaleceu sua campanha na competição.

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