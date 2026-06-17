Recém-separada de ex-Flu, influencer grávida faz forte desabafo nas redes

Bruna Rotta, de 27 anos, expôs nesta quarta-feira (17) o momento delicado que vive durante a gestação da filha Helena, fruto do antigo relacionamento com o atacante Kauã Elias, ex-Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ao responder seguidores em uma caixinha de perguntas nas redes sociais, a influenciadora abordou de forma direta os impactos emocionais da recente separação.

“É a pior experiência da minha vida. Já passei por muita coisa e nunca pensei que iria sofrer tanto estando grávida. Mas, não podemos cobrar responsabilidade emocional ou maturidade de quem não tem isso para nos oferecer”, afirmou.

“Sei que Deus vai me dar a força que eu preciso para criar minha filha, com muito amor, paz e respeito”, completou.

Término repercute após chá revelação

O fim do relacionamento foi revelado recentemente por Bruna apenas um dia após o ex-casal realizar o chá revelação do bebê. A notícia surpreendeu seguidores, já que os dois vinham compartilhando publicações sobre a gestação e celebrando a chegada de Helena.

Além disso, internautas perceberam que Kauã Elias apagou todas as fotos com a influenciadora, incluindo registros do chá revelação. Em uma das postagens anteriores, o jogador havia se declarado: “As mulheres da minha vida, eu amo vocês mais do que tudo!”, disse ele.

Bruna disse ter recebido informações de que o jogador estaria mantendo contato com outras mulheres. O que, segundo ela, teria contribuído para o rompimento.

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