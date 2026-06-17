Arthur Cabral e Hulk trocam camisas durante folga da Copa do Mundo

O período de paralisação do futebol nacional por causa da Copa do Mundo de 2026 proporcionou um encontro especial entre dois grandes nomes do Rio de Janeiro. O centroavante Arthur Cabral, do Botafogo, utilizou a ferramenta de stories do seu perfil oficial no Instagram para registrar um momento de confraternização ao lado do experiente atacante Hulk, o mais recente reforço anunciado pelo Fluminense. Conterrâneos, ambos os atletas nasceram no estado da Paraíba e aproveitaram o período de descanso para estreitar os laços de amizade.

Os jogadores imortalizaram a reunião amigável por meio de um registro fotográfico. Na imagem compartilhada com os seguidores, os dois aparecem sorridentes e segurando as respectivas camisas de suas agremiações. O atacante botafoguense posou segurando o tradicional uniforme listrado em verde, branco e grená do Tricolor das Laranjeiras com o nome de Hulk e o número 7 estampado nas costas. Por outro lado, o novo atleta do Fluminense segurou o manto alvinegro do Glorioso, que trazia a inscrição de A. Cabral acompanhada da numeração 19.

Calendário nacional projeta retorno das atividades em julho

O Campeonato Brasileiro da Série A cumpre um período obrigatório de descanso em virtude da realização do torneio mundial de seleções. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) programou o reinício das competições oficiais com as partidas válidas pela 19ª rodada da competição apenas para a semana do dia 22 de julho. Portanto, as comissões técnicas das equipes cariocas desenharam cronogramas específicos de treinamentos para manter o ritmo físico do elenco durante o recesso.

Os profissionais do Botafogo devem se reapresentar no dia 22 de junho para dar início aos trabalhos da intertemporada. Já o planejamento da comissão técnica do Fluminense estipula o retorno do grupo principal para as atividades no dia seguinte, 23 de junho. Dessa maneira, os treinadores tentarão ajustar as falhas táticas antes do reinício definitivo dos compromissos pelo torneio nacional.

Atletas vivem momentos distintos em seus clubes cariocas

O atacante Arthur Cabral defende as cores do Botafogo desde o meio do ano de 2025 e já possui entrosamento com o restante do plantel. Em contrapartida, Hulk vive uma situação completamente diferente e busca se adaptar à rotina da capital fluminense.

A diretoria do Fluminense anunciou a contratação bombástica do veterano no mês de maio deste ano. Entretanto, o craque ainda não realizou a sua estreia no clube das Laranjeiras porque o período de registro da janela de transferências nacional permanecia fechado no momento de sua chegada. Dessa forma, o atleta utiliza o período de intertemporada para aprimorar o condicionamento físico enquanto aguarda para entrar em campo.

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