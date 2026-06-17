Neymar faz trabalho em dois períodos visando retorno à Seleção

Neymar segue na dura missão de se recuperar para jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (17/6), o jogador, que foi a campo treinar com os demais convocados pela primeira vez na parte da manhã, também fez um trabalho individualizado na academia do hotel no período da tarde. A informação é do “ge”.

Neymar esteve acompanhado dos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco. Ele realizou exercícios de força, alongamento e estabilidade. A orientação médica impede choques, empurrões, divididas ou carrinhos, reduzindo o risco de uma nova lesão durante a reta final da recuperação.

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A cautela tem explicação. Exames realizados na última segunda-feira (15/6) apontaram que a lesão já está cicatrizada. Ainda assim, o departamento médico e a comissão técnica preferem não acelerar etapas para evitar qualquer regressão no quadro.

Desde sua apresentação à Seleção, no dia 27 de maio, ainda na Granja Comary, Neymar vinha realizando apenas trabalhos de fisioterapia e atividades internas. O atacante não entrava em campo para um treinamento ao lado dos companheiros desde que sofreu a lesão.

Sua última partida oficial aconteceu em 17 de maio, quando ainda defendia o Santos. Desde então, o foco esteve totalmente voltado para a recuperação física e para a tentativa de ficar à disposição da Seleção durante a Copa do Mundo.

Por fim, o Brasil encara o Haiti nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília) ainda sem Neymar. O atacante, aliás, é dúvida para o duelo contra a Escócia, na próxima quarta-feira.

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