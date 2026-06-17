Presidente do Corinthians vira alvo de terceiro pedido de impeachment

A temperatura política no Corinthians atingiu um novo patamar de fervura. O presidente do clube, Osmar Stábile, tornou-se alvo de um terceiro pedido de impeachment em um curto intervalo de tempo. O associado Leandro Cano, juiz titular da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Guarulhos, protocolou o novo requerimento de destituição. A peça jurídica baseia-se diretamente em uma manifestação oficial do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que criticou a postura do mandatário em um processo criminal.

A nova representação questiona a conduta institucional de Stábile para defender o seu vice-presidente, Armando Mendonça, no chamado “Caso Nike“. O dirigente responde por acusações graves na Justiça comum, incluindo furto qualificado, tentativa de apropriação indébita e coação de testemunhas. Durante o andamento das investigações, a defesa de Mendonça anexou aos autos uma declaração oficial assinada pelo próprio presidente alvinegro. No documento, Stábile afirmava que o Corinthians não possuía comprovação interna de desvios e que a instituição não se considerava uma vítima dos crimes apurados.

Promotor aponta conflito e favorecimento nos bastidores do Corinthians

A estratégia defensiva do presidente gerou uma reação imediata e contundente por parte das autoridades judiciais. O promotor de Justiça responsável pelo caso contestou o posicionamento do mandatário corinthiano. De acordo com o Ministério Público, a postura adotada por Stábile destoa totalmente do comportamento esperado de uma entidade potencialmente lesada por desvios financeiros ou de materiais.

O órgão acusador alertou que o documento assinado pelo presidente servia unicamente para favorecer a situação jurídica do vice-presidente investigado. O promotor também destacou uma provável convergência de interesses particulares entre a atual administração do clube e o dirigente processado. Na avaliação do MP-SP, a atitude do mandatário configura um descumprimento claro dos deveres institucionais previstos tanto no Estatuto Social do Corinthians quanto na legislação esportiva nacional.

Pressão política sobre a diretoria acumula três frentes distintas

Esse novo pedido de destituição amplia consideravelmente a instabilidade no Parque São Jorge, somando-se a outros dois requerimentos que já tramitam nos comitês internos. As iniciativas possuem origens e motivações diferentes, mas todas contestam as decisões administrativas da gestão de Stábile:

Primeiro pedido: Questiona o acordo de renegociação de uma dívida de R$ 1,2 bilhão com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Conselheiros apontam que Stábile colocou o patrimônio do Parque São Jorge como garantia de forma irregular. O processo já conta com parecer favorável da Comissão de Ética para prosseguir.

Segundo pedido: Foca em suspeitas sobre contratações de prestadores de serviços. O requerimento contesta o vínculo com a empresa Mega Assessoria Operacional por falta de contrato formal, além da contratação da Bear Security Ltda. sem a realização de um processo concorrencial.

Terceiro pedido: Envolve a atuação direta do presidente para blindar o vice-presidente Armando Mendonça em meio à investigação criminal do “Caso Nike”.

Portanto, o cenário atual desenha um forte desgaste para a imagem pública de Osmar Stábile. O mandatário precisa lidar com uma oposição articulada e com denúncias em várias frentes no exato momento em que o Corinthians busca reorganizar as suas finanças.

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