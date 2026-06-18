Sport x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite desta quinta-feira (18), a bola rola para a abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 21h (de Brasília), Sport e Atlético-GO enfrentam-se no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O confronto abre uma rodada decisiva para as ambições do Sport. Atual integrante do pelotão de cima com 24 pontos, a equipe da casa busca encerrar uma sequência de dois empates seguidos (contra Athletic e São Bernardo) para assumir a liderança provisória da competição, torcendo contra São Bernardo e Vila Nova no decorrer do fim de semana. Por outro lado, o Atlético-GO ocupa a 13ª colocação com 17 pontos e tenta manter o embalo da reação espetacular da última rodada, quando buscou um empate por 3 a 3 contra o CRB após ir para o intervalo perdendo por 3 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva por meio do canal ESPN no plano premium do Disney+.

Como chega o Sport

O técnico Márcio Goiano precisará fazer uma alteração forçada no sistema defensivo do Leão. O lateral-direito Madson recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática nesta rodada. Com isso, Augusto Pucci assume a titularidade no setor.

A equipe mantém a base estruturada no meio-campo com Zé Lucas e Yago Felipe, apostando na força ofensiva do trio composto por Chrystian Barletta, Iury Castilho e o centroavante Pedro Perotti para reencontrar o caminho das vitórias diante de sua torcida.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão chega a Recife vivendo dias de profunda reformulação. A instabilidade recente resultou na demissão do técnico Eduardo Souza, fazendo com que a equipe passe a ser comandada pelo treinador Renan Brito. Para piorar o cenário de estreia, a comissão técnica não contará com dois de seus principais titulares. A saber, o goleiro Paulo Vítor e o artilheiro Gustavo Coutinho cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Paulo Henrique assume a meta do clube goiano, enquanto a vaga no comando de ataque gera disputa entre Bruno José e Assis, completando a linha ofensiva ao lado de Marrony e Geovany Soares.

SPORT X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro Série B – 14ª Rodada

Data e hora: 18 de junho de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Chrystian Barletta, Iury Castilho e Pedro Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

ATLÉTICO-GO: Paulo Henrique; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Matheus Índio, Cristiano e Guilherme Marques; Marrony, Bruno José (Assis) e Geovany Soares. Técnico: Renan Brito.

>Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir: Disney+ (Plano Premium)

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