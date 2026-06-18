Zagueiro do Uzbequistão atropela câmera e provoca saída inusitada

Uma cena inusitada marcou o primeiro tempo da partida entre Uzbequistão e Colômbia. O defensor uzbeque, que defende o Manchester City, fez falta em Luis Díaz na lateral esquerda do campo e não conseguiu parar, atropelando o cinegrafista que estava do lado de fora do gramado.

Com isso, o profissional que estava com o equipamento precisou de atendimento médico. Antes disso, outros funcionários que estavam próximos auxiliaram o câmera. Segundo o repórter André Galindo, da TV Globo, o cinegrafista precisou deixar o gramado por conta do choque.

Inclusive, no lance, Khusanov recebeu o cartão amarelo e ficou pendurado para a partida. O defensor de 22 anos é um dos principais nomes do Uzbequistão, sendo um dos pupilos de Pep Guardiola no City.

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