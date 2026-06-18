Na estreia de Portugal na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo teve participação discreta: apenas 25 toques na bola e três finalizações no empate por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo. Após o jogo desta quarta-feira (17), o técnico Roberto Martínez foi questionado sobre o rendimento do craque e saiu em defesa do veterano, ressaltando sua importância tática e experiência para o grupo.

“Na nossa estrutura de jogo, o centroavante precisa ter muita disciplina, ficar sempre na linha da defesa, nas costas dos zagueiros, abrir espaço para a equipe. Depois do primeiro gol, não conseguimos mais chegar ao último terço com qualidade para criar oportunidades para o centroavante. Não oferecemos boas chances. São aspectos nos quais precisamos melhorar”, afirmou o treinador espanhol da seleção portuguesa.

“Em momentos assim, a experiência do Cristiano dentro da área é muito importante. Quando precisamos de gols, precisamos ter o Cristiano em campo”, seguiu.

O treinador também comentou o fato de Ronaldo ter seguido diretamente para os vestiários após o apito final, minimizando qualquer polêmica.

“Não estamos habituados às regras da Fifa. Temos que levar oito jogadores para a flash zone, permanecer no gramado, enfim, vamos aprender rapidamente os procedimentos da Fifa”, disse.

Martínez aguarda evolução de Portugal

Martínez aproveitou para relativizar o resultado, lembrando que grandes seleções já enfrentaram dificuldades em estreias de Copa e que o desempenho pode evoluir ao longo da competição. Ainda assim, reconheceu que a equipe apresentou problemas que precisam ser corrigidos para confirmar o status de candidata ao título.

“Isso acontece em uma Copa do Mundo. Às vezes, o desempenho não atinge o nível desejado. Posso lembrar da Argentina no Catar, que perdeu para a Arábia Saudita (2 a 1 na estreia] e acabou campeã mundial. Ou da Espanha em 2010, que perdeu para a Suíça e também conquistou o título. São processos.”

“O mais difícil era começar o jogo bem, e começamos muito bem. Normalmente, a emoção de marcar um gol ajuda a manter o ritmo, mas hoje teve o efeito contrário. Demos oportunidade ao Congo para se reorganizar e perdemos profundidade. De qualquer forma, a atitude dos jogadores foi extraordinária. Precisamos melhorar, fazer autocrítica e avaliar o jogo”, explicou Martínez.

Com o empate, portanto, Portugal soma um ponto e terá novo desafio na próxima terça-feira (23), às 14h (de Brasília), contra o Uzbequistão, em Houston, pela segunda rodada do Grupo K da Copa.

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